Chi è Filippo Pavoni

Pavoni è un portiere classe 1999, che ha in realtà scelto di scendere di categoria e giocare con la squadra in cui è cresciuto per riportarla tra i “grandi”. Arrivato al Chievo nel 2014, ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino a diventare un punto fermo della formazione Primavera ed essere anche convocato in prima squadra in Serie A. Il futuro sembrava dalla sua parte e nel 2018/19 passa alla Fermana, con cui fa l’esordio in Serie C contro il Monza. L’anno seguente torna al Chievo e colleziona tante panchine in Serie B, ma senza mai riuscire a esordire. Dopo una stagione al Legnago in Serie C – dove gioca una sola partita – quest’anno ha fatto una scelta di cuore: giocare con la maglia del “suo” Chievo a prescindere dalla categoria.