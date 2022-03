Covid, con pandemia aumento patologie comportamento alimentare

La pandemia e le misure restrittive adottate per contenerla hanno avuto "un effetto devastante, traumatico, nella vita di tutti, ma in particolare nelle categorie più fragili", con, nel 2020, un aumento del 30% di patologie del comportamento alimentare (anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata) in tutte le regioni italiane. A tracciare il quadro è la dottoressa Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, direttore della Rete disturbi del comportamento alimentare dell'Usl Umbria 1 e presidente Siridap, la Società italiana riabilitazione disturbi del comportamento alimentare e del peso. Lo fa in vista della giornata nazionale contro i Disturbi alimentari in programma il 15 marzo.