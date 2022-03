Da lunedì tutta Italia in zona bianca

Brusaferro: "Curva si sta iniziando a piegare"

In Italia "in questi giorni la curva inizia a piegare, ed è un dato positivo. Il dato europeo ci dice che siamo tutti collegati e grosse differenze non ce ne sono e questo sottolinea la necessità di un coordinamento" a livello di Europa. Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro intervenendo al convegno 'Due anni in trincea', in corso a Firenze.