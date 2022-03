Futsal, Coppa Italia: semifinali e finale su Sky

Saranno Syn-Bios Petrarca-Olimpus Roma e Opificio 4.0 CMB Matera-Italservice Pesaro le semifinali della 37^edizione della Coppa Italia di Serie A. Appuntamento sabato 26 marzo alle 18 con la prima semifinale (pre partita alle 17.45), alle 21, la seconda (pre dalle 20.45). Domenica 27 marzo, dalle ore 18.15, sempre live su Sky Sport Calcio, la finalissima Condividi

La Final Eight di Coppa Italia edizione 2021/22 è cominciata sotto i migliori auspici. Tra pronostici sovvertiti e piacevoli prime volte, le sorprese non sono mancate nel Day 1 della kermesse iridata giocata all'Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme. Adesso è ora di tornare in campo per la due giorni che assegnerà il titolo. SYN-BIOS PETRARCA-REAL SAN GIUSEPPE 3-0 (0-0 p.t.) Vince ed è la prima formazione a staccare il pass per le semifinali l'ex capolista Syn-Bios Petrarca, ma per superare l'ostico Real San Giuseppe i patavini hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie. Primo tempo chiuso a reti inviolate, serve l'episodio per sbloccare il match: tiro dalla distanza di Parrel, Bocca sorprende Montefalcone deviando nella propria porta. I vesuviani iniziano ad affacciarsi sempre più spesso dalle parti di Fiuza che si salva in almeno tre circostanze grazie ai propri legni. Tarantino decide di affidarsi al portiere di movimento ma ad approfittarne è il Petrarca: Jefferson e Victor Mello ci mettono il punto nelle ultime battute.





OLIMPUS ROMA-NAPOLI 4-3 (0-1 p.t.) Certamente più rocambolesco l'esito del quarto di finale più atteso del Day 1. Il Napoli ci impiega pochi minuti a mettere alle corde l'Olimpus, costringendolo ad inseguire: all'ottavo l'eurogol di Fortino sblocca la sfida. L'1-0 resiste sino all'intervallo con i partenopei che sembrano in pieno controllo. La svolta, però, è dietro l'angolo. I blues cambiano faccia e marcia e nei primi undici minuti della ripresa ribaltano completamente risultato e inerzia del match. Basile prova a sfruttare il power play e Turmena sembra dar ragione alla scelta del proprio tecnico ma la porta sguarnita è un'occasione troppo ghiotta per Grippi e soci: il 4-2 di Tres è una sentenza. Negli ultimi secondi l'autorete di Bagatini che non cambia l'esito. Il Napoli saluta la kermesse, colpaccio e semifinale meritata (contro il Petrarca) per l'Olimpus.





OPIFICIO 4.0 CMB MATERA-FUTSAL PESCARA 4-3 (3-1 p.t.) Avvio da incubo per un Pescara colpevolmente e clamorosamente rimasto negli spogliatoi dell'Emilia-Romagna Arena mentre i direttori di gara davano il via al match. Passano appena sessantasei secondi e Mammarella deve raccogliere il pallone dalla propria porta già per la terza volta. Basile-Pulvirenti-Basile, la mazzata inferta dall'Opificio 4.0 CMB Matera è di quelle che segnano indelebilmente l'incontro. E così sarà perché nonostante gli sforzi profusi, la doppietta di Coco Wellington e la rete personale di Dudù Morgado, il club abruzzese non riuscirà più a ricucire il margine di differenza. I lucani colpiranno ancora con Andrès Santos, quel tanto che basta per tenere gli avversari a distanza e prenotare un posto nella semifinale di sabato.

ITALSERVICE PESARO-CIAMPINO ANIENE 4-0 (4-0 p.t.) L'ultimo quarto di finale risulta quello meno combattuto tra tutti, merito di un Italservice Pesaro versione super che mai da inizio stagione aveva mostrato uno stato di forma così eccelso. Il monologo biancorosso comincia sin dai primissimi minuti: ne bastano sette a Salas e Honorio per colpire. Il tris firmato Cuzzolino è frutto di un'azione corale da manuale dei marchigiani e prima del duplice fischio arriva anche il poker di De Oliveira. La contromossa del tecnico degli aeroportuali Daniel Ibanes è nel costante impiego del quinto di movimento ma nemmeno questa soluzione riesce a destabilizzare i bi-campioni d'Italia che chiudono la prestazione “monstre” tenendo inviolata la porta di Carlos Espindola.