Futsal, all'Italservice Pesaro la Coppa Italia

La Coppa Italia è ancora dell'Italservice Pesaro. La squadra di Fulvio Colini chiude una Final Eight al limite della perfezione – un solo gol subito in centoventi minuti – e si aggiudica la seconda coccarda tricolore consecutiva, la 37^ della storia. La serie magica continua: con questo i titoli vinti di fila dai marchigiani sono sei. Eppure contro un Olimpus Roma agguerrita e compatta come non mai è servita la miglior versione possibile dell'Italservice. Se Espindola deve impegnarsi per respingere i tentativi di Dimas e dell'ex di turno Marcelinho, Ducci deve fare persino di più. Il 13 dei Blues è decisivo in un paio di circostanze almeno - da vedere e rivedere il riflesso felino sul lob tentato da De Oliveira. Il match, tuttavia, non si sblocca. La musica si ripete anche nella ripresa. Ma il record dei pesaresi, che non avevano subito gol nei primi due incontri, si ferma al minuto sedici quando Dimas finalizza un'azione corale e batte Espindola per la prima (ed unica) volta durante la kermesse di Salsomaggiore Terme. Tonidandel e compagni registrano il colpo ma non lo accusano, anzi. In trentaquattro secondi la storia viene riscritta (di nuovo). Prima è Borruto a superare Ducci poi Taborda completa il finale al cardiopalma regalando la seconda Coppa Italia di fila al suo Italservice Pesaro. Un messaggio forte e chiaro al campionato: i biancorossi non ci pensano minimamente a scendere dal trono.