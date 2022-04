Futsal, Serie A donne: Pescara-Falconara su Sky

Settimana di pausa dalla Serie A New Energy Gas e Luce ma non dal futsal all'Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme che ospiterà il match di cartello tra Futsal Pescara Femminile e Città di Falconara. Abruzzesi e marchigiane, protagoniste di un 4-4 nella sfida di andata , si giocano la prima posizione al termine della regular season : alle Citizens di Massimiliano Neri - premiato appena ieri con la Panchina d'Oro - basta anche un pari per risolvere in anticipo la disputa. A partire da giovedì poi, le migliori otto si ritroveranno al PalaDolmen di Bisceglie per l'attesissima Final Eight di Coppa Italia.

Pescara-Falconara live su Sky Sport Calcio alle 19.30

Ma prima spazio al 21^ turno che oltre al big match Pescara-Falconara metterà l'Italcave Real Statte, tra le formazioni più in forma del momento, sulla strada del Bitonto per un derby pugliese che quanto a promessa di spettacolo non ha nulla da invidiare. Impegno casalingo da non sottovalutare per la Lazio che riceve il temibile Granzette: le biancocelesti, appaiate in classifica al Bitonto, potrebbero approfittare di un eventuale passo falso delle neroverdi per issarsi in solitaria al terzo posto. Occhio alle spalle dove è in agguato il TikiTaka Francavilla, distante appena una lunghezza dal tandem Lazio-Bitonto: il club teatino rende visita al Kick Off. Chiudono il programma Audace Verona-Bisceglie e Padova-Athena Sassari. Si gioca in contemporanea domenica alle ore 18.25. Pescara-Falconara andrà in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) alle ore 19.30.