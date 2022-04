Kai Wayne Rooney è nato nel novembre 2009. Quando papà Wayne, nel febbraio 2011, segnò in rovesciata lo spettacolare gol che valse la vittoria del Manchester United sul City di Roberto Mancini, gli unici video di Rooney Jr erano sui suoi primi passi. All'epoca Kai non aveva ancora pronunciato le sue prime parole, ma d'altronde anche i tifosi dello United rimasero a bocca aperta davanti a quel capolavoro che Sir Alex Ferguson definì "il gol più bello che abbia mai visto all'Old Trafford". Un gol nel derby non si scorda mai. E a undici anni di distanza il figlio ha voluto regalare al padre una prima fotografia (anzi, video) da album dei ricordi. Un sinistro a giro nella sfida con i Citizens , un gioiello che è subito stato pubblicato su Twitter deliziando i tifosi dei Red Devils.

Kai Rooney ha firmato per lo United quando la famiglia Rooney è tornata in Inghilterra, nel 2020, dopo aver trascorso due anni negli Stati Uniti (Wayne ha giocato nel D.C. United dal 2018 al 2020, ndR). "Sono un padre orgoglioso", aveva dichiarato papà Wayne quando Kai firmò il suo primo contratto, impressionando gli allenatori dei Red Devils. Ha lavorato sodo, tornati a Manchester aveva altre opzioni, altri club in cui andare ma ha deciso di voler firmare per il Manchester United, quindi è stata una sua decisione e non mia". La prima grande decisione a 10 anni, il primo gol in un derby a 12... Rooney Jr brucia le tappe e il suo sinistro a giro promette bene.