Jorge Higuain, padre del "Pipita", ha annunciato in un programma televisivo argentino su TNT Sports l'intenzione del figlio di ritirarsi dal calcio a fine anno, quando il suo contratto in MLS con l'Inter Miami sarà scaduto: "Mi piacerebbe che continuasse a lavorare nel calcio in un'altra veste"

"Gonzalo si ritirerà quest'anno, almeno è quello che mi ha detto". Arrivano come un fulmine a ciel sereno direttamente dall'Argentina le parole di Jorge Higuain, papà del 'Pipita', che al programma televisivo 'Palo y Afuera' su TNT Sports, ha sottolineato la volontà del figlio di ritirarsi dal calcio giocato. Lo farà dopo il Mondiale di Qatar 2022, quando ormai avrà compiuto 35 anni (10 dicembre) e il suo contratto in MLS con l'Inter Miami sarà scaduto. L'ex centravanti di Napoli, Juventus e Milan, capace di segnare 125 gol in 224 presenze totali in Italia, appenderà le scarpe al chiodo dopo aver vinto 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana, oltre a 3 campionati spagnoli, 2 Supercoppa e 1 Coppa di Spagna con il Real Madrid, e un'Europa League con il Chelsea.