Gonzalo Higuain non darà l'addio al calcio, almeno per il momento. Dopo la rivelazione del padre sul ritiro dell'ex attaccante di Napoli e Juventus, è lo stesso Higuain a smentire tutto in un'intervista dopo l'allenamento con l'Inter Miami. "No, avrà frainteso. Non gli ho mai detto che mi sarei ritirato, ha capito male ma non c'è nulla di vero - ha dichiarato l'attaccante dell'Inter Miami al sito ufficiale della MLS . Ovviamente sono vicino al momento in cui darò l'addio al calcio, ma al momento non è nella mia mente. Quello che ho in testa è adempiere al mio contratto, poi analizzerò come mi sento e incontrerò il club per prendere la decisione migliore. In questo momento mi sento bene, e volevo solo chiarire questo. Quando arriverà il tempo sarò io a comunicare la mia decisione".