Colombia, incidente per Freddy Rincon: è grave

L'ex calciatore della nazionale colombiana e del Napoli è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Cali. Ricoverato in ospedale, Freddy Rincon è stato operato d'urgenza. La clinica: "È in terapia intensiva in condizioni critiche"

Freddy Rincon, ex calciatore della Colombia che ha vestito la maglia del Napoli a metà degli anni novanta, è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Cali in cui sono rimaste ferite anche altre persone. Il cinquantacinquenne è stato trasportato alla Clinica Imbanaco in prognosi riservata e operato d'urgenza. Sarebbe in condizioni molto critiche.