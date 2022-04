I pubblici ministeri che indagano in Argentina sulla morte di Diego Maradona hanno chiesto che il personale medico che si è preso cura di lui sia processato per omicidio colposo. La richiesta è stata avanzata dai giudici che hanno affermato che le "omissioni" e il maltrattamento di otto professionisti sanitari lo avrebbero messo in una "situazione di impotenza", abbandonandolo "al suo destino" durante uno "scandaloso" ricovero domiciliare. Secondo i pm il materiale raccolto durante le indagini dimostra come gli imputati “abbiano agito in modo negligente e sconsiderato, incrementando di conseguenza i rischi per il paziente fino a determinare un fatale sviluppo che si sarebbe potuto evitare”.