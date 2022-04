Dieci anni fa la tragica scomparsa di Piermario Morosini, stroncato da una crisi cardiaca durante Pescara-Livorno. In questo lasso di tempo tante le associazioni nate, per insegnare il primo soccorso o per raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori (la cui dotazione nei luoghi pubblici è diventata legge). Molte anche le iniziative previste nel weekend dal mondo del calcio. Il ricordo della fidanzata Anna e del suo miglior amico Vittorio MOROSINI, 10 ANNI FA LA SUA SCOMPARSA Condividi

Avrebbe 35 anni oggi "il Mario" e forse avrebbe realizzato parecchi di quei sogni che aveva messo via, in un cassetto, ascoltando il suo adorato Ligabue. E’ una scommessa che non incasseremo mai, ma dieci anni dopo la sua morte sappiamo che aveva tante qualità, di quelle rare, e quindi ce l’avrebbe fatta. In fondo, il suo unico vero avversario nella vita, è stato quello sgambettatore infido a cui diamo il nome di destino. Piermario Morosini morì sul campo, a Pescara, facendo quello che più gli piaceva: giocare a calcio. Tradito dal cuore, non dalla sua passione, perché con la malformazione appurata successivamente dagli esami di rito, quell’attimo fatale sarebbe potuto accadere ovunque e in qualunque momento. In campo però Piermario sarebbe potuto essere salvato. Troppi errori nella sua vicenda che l’inchiesta giudiziaria non ha chiarito e punito davvero. Ma non è con rabbia che oggi, dieci anni dopo, chi gli ha voluto veramente bene vuole ricordarlo. Nelle parole e negli occhi di Anna, la sua fidanzata di allora, e di Vittorio, il suo migliore amico per sempre, neppure una punta, una virgola d’ira per come le cose andarono, quel 14 aprile, sul campo dello stadio Adriatico. Non sarebbe giusto per Mario, sarebbe quasi tradire la sua memoria, quella di un ragazzo che pur avendo scoperto presto quante tristezze possa riservare la vita, avendo perso i genitori e un fratello, non ha mai smesso di amarla.

Iniziative e associazioni Ecco perché ricordarlo davvero, oggi, significa fare del bene, aiutare gli altri, come faceva lui con tutti, da sua sorella malata ai bimbi dell’oratorio di Monterosso, dove il campo porta il suo nome. Negli anni sono nate tante iniziative e associazioni. Una, a Vicenza, dove Piermario giocò e si fece amare, porta il suo nome e si impegna a insegnare il primo soccorso a giovani e adulti, e non solo. Live onlus, che già esisteva ma da subito ha creato numerosi progetti legati a Morosini, si dedica a raccogliere fondi per acquistare defibrillatori da donare là dove mancano. Per questo particolare anniversario inoltre Live ha creato una Tshirt con la scritta #CiaoMoro25 e i colori sociali di tutte le squadre in cui giocò Piermario. L’incasso servirà per comprare nuovi strumenti in grado di salvare tante vite e che forse lo avrebbero fatto anche con Piermario in campo 10 anni fa.