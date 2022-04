Boca Juniors, Eduardo Salvio ricercato: ha investito l'ex moglie

In Argentina notiziari TV e siti web stanno rilanciando dall'alba la notizia della fuga di Eduardo Salvio, giocatore del Boca Juniors e della nazionale albiceleste. Il 31enne esterno d'attacco, che ha giocato in Europa con Atletico Madrid e Benfica, è ricercato dalla polizia dopo la denuncia della moglie. Magalí Aravena, questo il nome della donna che si è separata pochi giorni fa dal marito con cui ha due figli, ha raccontato alla polizia di aver trovato l'uomo in macchina in compagnia di un'altra donna e di essersi rivolta a lui avvicinandosi al finestrino della vettura e "chiedendogli di parlare", in quel momento il giocatore del Boca ha accelerato e l'ha investita trascinandola per qualche metro: secondo il rapporto della polizia adesso è "in fuga"