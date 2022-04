2/9 ©Getty

UNDER HA SEGNATO IL TRIPLO DEI GOL DI MESSI IN LIGUE 1



Al suo arrivo in Francia, ovviamente, era stato accolto come un re, ma l'impatto di Lionel Messi con la Ligue 1 non è stato particolarmente esaltante. In campionato l'argentino ha messo a segno appena 3 reti (8 in totale in stagione). Nessun paragone con i campioni che giocano con lui al Psg, ma se si fa un parallelo con una vecchia conoscenza del nostro calcio i numeri fanno quasi impressione: Cengiz Under, ex Roma, ha segnato 9 gol con il Marsiglia in questo campionato. Esattamente il triplo di Messi!