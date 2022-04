Fissata la data dell'amichevole di lusso tra l'Albiceleste e la Seleçao: si incontreranno l'11 giugno al Cricket Ground di Melbourne, capace di ospitare 95.000 spettatori, a poco più di cinque prima del via della Coppa del Mondo 2022 che inizierà in Qatar il 21 novembre

Il Brasile incontrerà l'Argentina in amichevole l'11 giugno al Melbourne Cricket Ground, cinque mesi prima della Coppa del Mondo 2022 che inizierà in Qatar il 21 novembre. Lo ha annunciato il ministro del Turismo dello Stato di Victoria, Martin Pakula. La stessa sfida tra queste due grandi rivali del calcio sudamericano, all'MCG nel 2017, vide la vittoria degli argentini per 1-0 davanti a 95.000 spettatori. Secondo Pakula, "una partita di questo calibro attirerà milioni di sguardi su Melbourne e migliaia di visitatori nello stato del Victoria".