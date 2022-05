23 maggio, stadio San Siro, tanti campioni in campo per dare un calcio a chi vuole un pallone segregato. È l'idea di Samuel Eto'o, da dicembre presidente della federazione calcio Camerun. All'evento parteciperanno ex calciatori come Messi, Puyol, Pirlo, Totti, Sneijder, Seedorf, Pippo Inzaghi, Shevchenko, Thuram, il ricavato andrà alla fondazione di Eto'o e a Slams Dunk. A spiegare il motivo e l'iniziativa ci ha pensato proprio l'ex calciatore dell'Inter: "Non voglio parlare di calcio, ma di quello che il calcio può fare per favorire l'integrazione e l'inclusione - spiega Eto'o a Repubblica - Penso sia un mezzo straordinario perché vola sugli ostacoli e parla tutte le lingue". L'attaccante camerunense ha poi parlato anche del razzismo in Italia: "Ho giocato in molti paesi e da due, Spagna e Italia, sono stato accolto benissimo. Ho vissuto diverse esperienze e credo nella multiculturalità. Vi dico che l'Italia è il paese meno razzista d'Europa e forse anche il meno ipocrita. La mia famiglia è rimasta a vivere in Italia e mia moglie si trova bene- spiega Eto'o - Quelle nello stadio sono minoranze, ma vanno perseguite. Non voglio minimizzare".