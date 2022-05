Coppa Italia alla Fiorentina: 1-0 sull'Atalanta

I viola trionfano per il quarto anno consecutivo in Coppa Italia. Atalanta superata per 1-0 al 93' grazie alla rete di Corradini. Terzo trofeo da allenatore per Aquilani e da presidente della Fiorentina per Commisso

La partita

leggi anche

La Juve riscatta Chiesa: alla Fiorentina 40 mln

La sfida di Venezia è stata equilibrata e non troppo ricca di emozioni. Nel primo tempo il protagonista è Gabriele Fogli, portiere della Fiorentina classe 2003 e nipote d'arte (di Romano Fogli, allenatore scomparso a settembre che a Firenze è stato anche vice di Trapattoni) schierato al posto dell'infortunato Andonov, una delle assenze pesanti per Aquilani insieme a Gentile e Bianco. Nel primo tempo Fogli si è opposto per due volte a Sidibe da distanza ravvicinata. Nell'elenco dei tentativi viola trovano posto invece un colpo di testa di Biagetti e un'iniziativa di Toci, che controlla male in area.

Nel secondo tempo è ancora Fogli, decisivo su Cisse, a prendersi la copertina. Agostinelli va ko all'ora di gioco e la sua uscita priva la Fiorentina di imprevedibilità e spirito di iniziativa. Al suo posto dentro Neri, che all'80' con un tiro cross va vicino a sorprendere Sassi, bravo invece a dir di no a Favasuli tredici minuti prima. L'episodio decisivo arriva al 93': Distefano va in fuga a sinistra e calcia verso la porta di Sassi. Respinta d'istinto e rimpallo su Toci. Il più veloce è Corradini, che di sinistra la mette in porta e fa partire la festa viola.

Fiorentina-Atalanta Primavera 1-0

93' Corradini

FIORENTINA (3-5-2): Fogli; Biagetti, Krasetv, Frison; Kayode, Corradini (95' Lucchesi), Amatucci, Favasuli; Agostinelli (60' Neri), Distefano; Toci. All.: Aquilani

ATALANTA (3-5-2): Sassi; Cittadini, Berto, Ceresoli; Oliveri, Zuccon, Panada (80' Del Lungo), Chiwisa, Renault; Sidibe, Cisse. All.: Brambilla

Ammoniti: Panada (A), Oliveri (A), Zuccon (A), Biagetti (F), Chiwisa (A)