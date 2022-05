Nelle scorse ore una pioggia violenta si è abbattuta su Cerignola, in provincia di Foggia. Una vera e propria "bomba d'acqua", che ha portato al rinvio della partita di serie D tra Audace (fresca di promozione in C) e Brindisi. In questo video, diventato virale, si vede un tesserato saltare sul terreno di gioco come se si trattasse di un tappeto elastico, conseguenza creatasi dal sistema di drenaggio del campo sintetico andato in tilt, determinando una sorta di "effetto onda". VIDEO