Ieri in Italia 17.155 nuovi casi e 84 decessi

Covid: in Giappone spesi 116 miliardi di euro

Il Giappone ha speso circa 16.000 miliardi di yen, l'equivalente di 116 miliardi di euro, in progetti per il contenimento del coronavirus - tra cui vaccinazioni e cure mediche, dall'inizio della pandemia. E' quanto rende noto un rapporto del ministero delle Finanze, evidenziando come il 40% dell'importo, circa 6.000 miliardi di yen (43,5 miliardi di euro), sia stato utilizzato per finanziare 'sussidi per l'emergenza' che le prefetture locali hanno impiegato per garantire posti letto nelle terapie intensive e nelle varie misure di prevenzione del virus, tra cui incentivi al personale sanitario.