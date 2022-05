Mondo Gol, stasera su Sky Sport 24

Come ogni lunedì alle 19 torna Mondo Gol con Gianluigi Bagnulo, Dario Massara, Anne Laure Bonnet e Filippo Benincampi . Puntata ricca di spunti, a partire dalle scintille Klopp-Guardiola in una lotta per il titolo in Premier che sta per arrivare al momento decisivo. Parleremo delle critiche dell’allenatore dei Reds al gioco di Antonio Conte e del suo Tottenham dopo l’1-1 che potrebbe decidere il campionato inglese, ma anche delle accuse di Pep che si vede circondato da tifosi del Liverpool. Focus poi sul giocatore più ambidestro che ci sia, quel Heung Min Son capace di utilizzare destro e sinistro alla stessa maniera. Spazio anche alla doppietta di Lukaku e in contrapposizione all’ennesimo pesante tonfo dello United , la sconfitta 4-0 contro il Brighton da rivivere attraverso le facce di Cristiano Ronaldo.

Andremo anche in Francia per raccontare di uno sfortunato record di Messi e della geniale protesta dei tifosi del Lille, così come si viaggerà in Germania per parlare della festa del Bayern, del ritorno in Bundesliga dello Schalke e del futuro di Haaland, ormai a un passo dal Manchester City. I protagonisti principali ovviamente saranno sempre i gol, tutti quelli del weekend di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga in una puntata da non perdere.