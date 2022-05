Il portiere del Parma (44 anni), in un'intervista rilasciata a France Football ha raccontato di quella volta in cui aveva deciso di smettere: "Era il 2018 e presi questa decisione. Poi mi chiamò il Psg, ne parlai con i miei figli e senza alcuna esitazione mi dissero di andare". Poi un ricordo sulla finale dei Mondiali, Italia-Francia, del 2006: "Forse i bleus erano più forti di noi, ma solo una squadra con uno spirito come il nostro poteva batterli. E la testata di Zidane..." Condividi

In una lunga intervista rilasciata a France Football, Gianluigi Buffon ha raccontato un aneddoto sul suo passato: "Nel 2018 avevo deciso di smettere di giocare a calcio. Poi arrivò la chiamata del Paris Saint-Germain. Ne parlai prima di tutto con i miei figli, perché nonostante il calcio mi tolga tanto tempo per stare con loro, li vedo sempre felici che io giochi. E infatti, senza alcuna esitazione, mi dissero: 'Vai papà, è troppo bello. Giocherai in una squadra incredibile'. Questo mi ha fatto capire che per loro è importante avermi come punto di riferimento e che sono contenti di avere un papà così". E a Parigi, Buffon si è tolto delle belle soddisfazioni personali: "Ho avuto degli attestati di stima e di affetto che a volte erano anche immeritati, secondo me, soprattutto per strada. Questa cosa mi metteva a disagio, ma è stato emozionante".

"Cosa detesto di più nel mondo del calcio? Cliché e il politically correct" E tra i tanti temi toccati nell'intervista, Buffon ha anche parlato delle due cose che detesta di più nel mondo del calcio: "I cliché e il politically correct, anche se lo uso pure io. Lo faccio per non mancare di rispetto agli altri. Mi capita tipo quando mi viene chiesto un parere sugli altri giocatori: devi sempre dire le stesse cose per non essere maleducato. Questa cosa mi annoia".