Convocato dal Ct svedese per le prossime partite di Nations League, l'attaccante del Milan ha preferito rinunciare per preservarsi. Dopo il rientro per i problemi al ginocchio ha giocato solo spezzoni di gara, e a breve dovrà sciogliere i dubbi sul suo futuro

Zlatan Ibrahimovic rinuncia alla nazionale, adesso c’è anche la conferma del Ct svedese Janne Andersson che ha ufficializzato la scelta dell’attaccante del Milan. Inserito tra i convocati per le 4 gare di Nations League che la Svezia giocherà a giugno, Ibrahimovic ha preferito non rischiare, viste le condizioni fisiche non ancora perfette che lo stanno limitando molto anche in rossonero.

51' nelle ultime 4 partite vedi anche Scudetto dopo i 40 anni? Ibra ci prova, ecco chi ci è riuscito I problemi al ginocchio sinistro infatti non sono del tutto superati e Ibra, dopo essere rimasto fermo contro Torino e Genoa, è rientrato giocando solo spezzoni di partita, partendo dalla panchina. Venti minuti circa contro Lazio e Fiorentina, 6’ con il Verona, mentre contro l’Atalanta non è nemmeno sceso in campo.



Un vero “sacrificio” per il 40enne Ibra che vorrebbe essere sempre protagonista e presente, dando il proprio contributo anche in nazionale dopo la delusione dell’esclusione dal prossimo Mondiale (sconfitta contro la Polonia nel playoff). Slovenia (il 2 giugno), Serbia (il 9) e il doppio confronto con la Norvegia (5 e 12 giugno) gli appuntamenti che quindi salterà.