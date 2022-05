Rt scende da 0,96 a 0,89, incidenza da 458 a 375

Mappa Ecdc, Italia ancora in rosso scuro

Italia anche questa settimana in rosso scuro, nella fascia di maggior rischio Covid, secondo l'ultimo aggiornamento della mappa a colori dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Il rosso scuro è il colore che accomuna diverse aree del continente: tutta la Francia, la Finlandia, l'Austria, il Portogallo, buona parte della Spagna (in cui figurano poi piccole aree in rosso più chiaro e due regioni a Sud in grigio per via di un livello di test inferiore a 600 per 100mila abitanti). Il Belgio e la Slovenia restano divisi fra le due tonalità di rosso, mentre in Grecia prevale maggiormente il rosso scuro.