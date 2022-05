Durante un evento in Vaticano a cui hanno partecipato Ronaldinho, Dani Alves e Maxi Rodriguez, Papa Francesco ha benedetto il pallone che verrà usato il prossimo 10 ottobre. Si chiamerà “We Play For Peace”. Le figlie di Maradona hanno diffuso un videomessaggio del padre, in campo e capitano nelle precedenti edizioni Condividi

Si giocherà lunedì 10 ottobre: la Partita della Pace. E Papa Francesco ha benedetto il pallone durante un incontro in Vaticano - organizzato dal Movimento Educativo Scholas Occurrentes - a cui hanno partecipato Ronaldinho, Dani Alves e Maxi Rodriguez. L’incontro si è tenuto nell’Aula magna dell’Università Urbaniana, nell’ambito della presentazione della Scuola Laudato Sì, ispirata all’enciclica del Papa, alla presenza di vari studenti provenienti da differenti paesi dell’Europa e dell’America Latina. In questo scenario gli atleti hanno ricevuto il Pallone per la Pace benedetto dal Papa, a cui parteciperanno le più importanti leggende del calcio internazionale.

"We Play For Peace" Sarà la terza edizione della Partita per la Pace, che si chiamerà questa volta “We Play For Peace”, l’evento di beneficenza a favore dei programmi educativi del Movimento Pontificio Scholas Occurrentes, creato da Papa Francesco e la cui missione è utilizzare la tecnologia, l’arte e lo sport per promuovere l’educazione e ottenere l’inclusione di tutte le comunità, rispondendo alla missione di creare una “cultura dell’incontro”, riunendo i giovani in un’educazione che generi valori. Nell’incontro i giocatori hanno presentato al Papa un video molto toccante di sostegno alla partita, in cui - così come nella nascita di Scholas – erano presenti i messaggi degli ambasciatori sportivi Lionel Messi e Gianluigi Buffon insieme ad altre stelle del calcio mondiale tra cui Luis Suarez, Angel Di Maria, Ivan Rakitic e José Mourinho.

Foto ©Vatican News

Il video-messaggio delle figlie di Maradona Nel video compare anche la commovente testimonianza delle figlie di Diego Armando Maradona, Dalma e Giannina, che diffondono un video-messaggio del padre in cui Maradona invita tutti a partecipare nel giorno del 10 del 10, a questa partita in favore della Pace. Le precedenti edizioni dell’evento si sono disputate nello stadio Olimpico di Roma, il 1° settembre del 2014 e il 12 ottobre del 2016, in cui si è potuto ammirare Diego Maradona giocare per la pace col figlio Diego Maradona jr.

Papa Francesco: "La concorrenza è un seme di pace" Quest’anno, la realizzazione della terza edizione della Partita per la Pace avrà il sostegno delle sorelle di Diego e di Satvica. Il video diffuso per lanciare l’evento termina con un sentito messaggio di Papa Francesco che sostiene l’iniziativa e invita a partecipare: “Il desiderio di tutti è la pace. Giocando in squadra, la concorrenza invece di essere un conflitto è un seme di pace. Questa partita o la vinciamo tutti o quelli che perderanno di più saranno sempre i bambini e i giovani. Il simbolo di questa Partita per la Pace è l’ulivo. Vi invito a giocare per la Pace, vi invito nel 10 del 10, a ottobre, a piantarlo assieme a Scholas”. Tutte le informazioni e notizie sulla Partita per la Pace si comunicheranno attraverso il sito www.weplayforpeace.org e sui relativi social media.

Foto ©Vatican News