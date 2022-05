I club che valgono di più al mondo secondo Brand Finance

1/14 ©IPA/Fotogramma

ENTERPRISE VALUE, COME FUNZIONA - È l'indice sviluppato per analizzare il valore del core business di una società, a prescindere dal modo in cui viene finanziata quella stessa società. "Questo è particolarmente rilevante - spiega Brand Finance nel report - perché molti club sono finanziati in modo diverso tra loro".