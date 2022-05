Pallone d'Oro 2022, data anticipata al 17 ottobre

Cambia la data della cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro. Dall'edizione 2022 ci saranno cambiamenti importanti a livello di regolamento. Dal periodo preso in considerazione ai criteri di valutazione: tutte le novità

Cambia la data della cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2022 . Il presitigioso riconoscimento individuale, assegnato da France Football , verrà consegnato al vincitore il prossimo 17 ottobre a Parigi . Inoltre, il prossimo 12 agosto verranno annunciate le candidature per il trofeo. Il Pallone d'Oro 2021 è stato vinto da Lionel Messi , che ha preceduto Robert Lewandowski e Jorginho.

Nuovi criteri per l'assegnazione

Le regole per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2022 sono state ridefinite nei mesi scorsi e ci sono dei cambiamenti storici. Cambia il periodo che viene preso in considerazione: dall'anno solare si passa alla stagione calcistica. Nel 2022, quindi, si terminerà il 31 luglio 2022. Il Mondiale di Qatar 2022 - che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre - sarà legato all'edizione del Pallone d'Oro del 2023. Cambiano, poi, anche i criteri di valutazione: verrà data maggiore incisività alle prestazioni individuali del calciatore, a discapito dei trofei conquistati dalla squadra di cui fa parte. Le performance individuali, quindi, diventano il criterio più importante nella valutazione. Novità anche per le liste: oltre a quelle presentate dalle redazioni di France Football e de L'Equipe, se ne aggiungeranno altre due: la prima è quella dell'ambasciatore del Pallone d'Oro, Didier Drogba; la seconda sarà stilata dai giurati più "perspicaci" dell'edizione precedente. Infine, dai 170 paesi che votavano nelle edizioni passate, si passerà ai migliori 100 paesi del ranking Fifa.