Deulofeu, tripletta al debutto con la Catalogna

Gran finale di stagione per l'attaccante dell'Udinese: dopo le 13 reti segnate in campionato, Gerard Deulofeu segna una tripletta al debutto con la maglia della Catalogna nell'amichevole vinta per 6-0 contro la Jamaica, giocata a Girona

Super Gerard Deulofeu con la maglia della Catalogna . Nel giorno del suo debutto con la selezione guidata da Gerard López, l'attaccante dell'Udinese ha messo la sua firma con una tripletta nel 6-0 alla Jamaica , amichevole giocata all' Estadi Montilivi di Giron a. Lo show di Deulofeu ha avuto il via al 4' del primo tempo , approfitando di un errore del difensore giamaicano Talbott in fase di impostazione. Il bis è arrivato al 29' dopo un'azione manovrata portata avanti da Riqui Puig e Aleñà. Dopo il 3-0 di Bartra , Deulofeu ha firmato il 4-0 al 44' con un tap-in con il destro in area piccola, su invito di Cucurella. A completare le marcature sono stati nel secondo tempo Ferran Jutglà e Javi Puado, quest'ultimo su calcio di rigore .

I numeri di Deulofeu con l'Udinese

La tripletta con la Catalogna è il sigillo su una stagione da voti alti per l'attaccante esterno nato il 13 marzo 1994 e cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Tornato in Italia a gennaio del 2021 dopo i sei mesi con il Milan nel 2017, Deulofeu è stato il giocatore più incisivo in zona gol per l'Udinese, allenata da Gotti prima e Cioffi poi. Lo dimostrano i numeri della stagione, conclusa con la rete all'ultima giornata di campionato nel 4-0 sul campo della Salernitana. Il 28enne spagnolo ha contribuito a ben 18 delle 61 reti realizzate dall'Udinese, con 13 gol e 5 assist totalizzati in 34 presenze in Serie A.