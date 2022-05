Goal Deejay, stasera l'ultima puntata

Le finali delle coppe europee hanno dato i loro verdetti. Stasera alle 19.00 su Sky Sport Football ritorna Goal Deejay per l’atto conclusivo della stagione: Melissa Satta avrà ospite il "padrone di casa" del calciomercato targato Sky Sport, Gianluca Di Marzio

Si è conclusa una stagione europea piena di emozioni e ricca di gol. Nella classifica conclusiva di Goal Deejay andremo a rivedere i 30 gol più belli dell’anno delle coppe europee accompagnati dalla 30Song di Radio Deejay. Ovviamente non mancheranno la Skills Deejay riepilogativa con le migliori giocate della stagione, e le clip delle 3 finali delle coppe Europee con la vittoria della Roma di Josè Mourinho che è tornata a vincere in campo internazionale dopo 31 anni.

Continuate a scriverci e a mandarci i vostri palleggi anche durante le vacanze estive alla mail goaldeejay@skytv.it oppure sui nostri canali social. L’appuntamento dunque è per questa sera alle 19.00 su Sky Sport Football e in streaming su NOW.