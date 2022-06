Una lettera aperta, un appello, quasi una preghiera. Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Pelé ha scritto a Vladimir Putin, implorandolo di mettere fine all’invasione dell’Ucraina. Il tutto poco prima dello spareggio per i mondiali fra Scozia e Ucraina che ha visto vincere proprio gli ucraini che ora si giocheranno contro il Galles il posto per i Mondiali in Qatar di novembre prossimo: “Oggi l’Ucraina cerca di dimenticare, almeno per 90 minuti, il dramma che travolge il suo Paese. Voglio sfruttare la partita di stasera come un’occasione per fare una richiesta: fermare l’invasione. Non c’è assolutamente alcuna giustificazione per questa continua violenza. Questo conflitto è malvagio, ingiustificabile e porta solo dolore, paura, terrore e angoscia. Le guerre esistono esclusivamente per separare le nazioni e non c’è ideologia che giustifichi i missili proiettili che seppelliscono i sogni dei bambini, rovinano le famiglie e uccidono gli innocenti – ha scritto Pelé – Il potere di fermare questo conflitto è nelle tue mani. Le stesse che ho scosso a Mosca, nel nostro ultimo incontro nel 2017“. Il messaggio di Pelè arriva quando il conflitto in Ucraina si avvicina al suo centesimo giorno, con aspri combattimenti in corso nell'est della nazione, dopo che l'esercito russo ha fallito nel suo tentativo di superare Kiev. La partita di Glasgow è stata la prima per la Nazionale ucraina dall'inizio dell'invasione.