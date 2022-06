Nell'intervista rilasciata a Peppe Di Stefano, Ross Pelligra, imprenditore italo-australiano di origini catanesi e candidato all'acquisto del Catania, ha parlato del suo progetto per risollevare il club dopo il fallimento: "Ho Catania nel sangue, qui ha le radici la mia famiglia. Vogliamo un club per la gente di Catania e per le sue generazioni future: lo fazzu per voi", ha detto con accento siciliano. Il suo è forse il progetto più importante dei quattro presentati al Comune di Catania per l'acquisizione del club Condividi

Dopo mesi da incubo, per i tifosi del Catania inizia a intravedersi la luce in fondo al tunnel. Ross Pelligra, imprenditore italo-australiano (proprietario della 'Pelligra Build Pty Ltd', e la cui famiglia ha origini catanesi) ha presentato al Comune di Catania un progetto per far ripartire il calcio a Catania, dalla Serie D, e per garantirgli un futuro sostenibile. Il Comune esaminerà il suo progetto e gli altri tre che sono stati presentati e poi svelerà il vincitore del bando, a cui verrà quindi affidata la rinascita del Catania Calcio. Con Pelligra ci sono anche Vincenzo Grella e Mark Bresciano, suoi amici ed ex giocatori di Serie A, nonché i veri advisor in questa nuova potenziale esperienza per l'imprenditore. Che, al nostro Peppe Di Stefano, ha spiegato in un'intervista in esclusiva quelli che sono i reali motivi e gli obiettivi futuri della sua iniziativa.

"Voglio il Catania. Il mio progetto è per la gente" leggi anche Catania, il Comune chiede iscrizione in Serie D "Ho il Catania nel sangue. Le radici della mia famiglia sono qui. Voglio il club per questo e perché siamo consapevoli delle potenzialità del club della nostra città di origine", ha esordito Pelligra. "Questo progetto non è solo per noi del Pelligra Group, ma è anche per la mia gente. Vogliamo un club per la gente di Catania e per le sue generazioni future. Chi ne sarà coinvolto lo farà non soltanto per interesse personale ma anche per la gente. Da uomo d'affari, devo badare al profitto, ma la priorità, la nostra 'mission', se vinceremo il bando, sarà garantire al club un futuro sostenibile".

"Catania, lo fazzu pe te" "Quello che voglio dire è che se dovessi venire a Catania è perché lo fazzu per voi. Lo fazzu per mio nonno, per i miei genitori e per tutti i siciliani che hanno voglia di calcio", ha detto Pelligra con un ottimo accento siciliano, chiaro segno delle sue origini. "Perché partire dalla D e non da un'altra parte? Perché è una sfida. Io sono vecchia scuola: mi hanno sempre insegnato a lavorare con fatica per ottenere qualcosa". Catania, per Pelligra, rappresenta anche la possibilità di avverare un altro sogno nel cassetto: "Tornare in Italia. Mi comprerò una casa a Catania, perché quando torno qui mi sento sempre a casa e qui ora voglio avere una base".

Chi è Ross Pelligra Ma chi è questo imprenditore che vuole comprare il Catania? Ross Pelligra è il presidente della Pelligra Build Pty Ltd, un'azienda australiana che si occupa di imprenditoria edile da più di sessant'anni, ed è sempre stata gestita dalla sua famiglia. Oggi Ross vive in Australia, ma come lui stesso ha dichiarato, le sue origini sono siciliane: la mamma è nata infatti a Catania. La famiglia si è trasferita in Australia seguendo il nonno, che ha fondato l'azienda che ancora oggi contribuisce alla costruzione di centri commerciali, palazzi di lusso e altri progetti industriali su scala internazionale. L'eventuale acquisto del Catania, comunque, non rappresenterebbe per Pelligra il suo ingresso nel mondo dello sport: è già "proprietario di diversi club in Australia", come ha detto lui stesso nell'intervista, tra cui l'Adelaide United, club calcistico che milita in prima divisione, ma anche "di rugby". Infine, sul sito ufficiale della Pelligra Build Pty Ltd, si può leggere come la stabilità finanziaria dell'azienda ("multimilionaria") sia la prima credenziale di affidabilità. Ed è per questo che quello di Pelligra è forse il progetto più importante dei quattro arrivati negli uffici del Comune di Catania per far ripartire il Catania Calcio. Adesso si aspetta solo l'annuncio con il vincitore del bando per l'acquisizione del club, che ricomincerà dalla Serie D. Il nome di Pelligra, però, è quello che più di tutti fa sognare i catanesi, pronti a ripartire dopo mesi difficili.

Fallimento ed esclusione dalla C: gli ultimi mesi del Calcio Catania Dopo 75 anni di storia, il Catania Calcio Spa è stato dichiarato fallito il 22 dicembre scorso dal Tribunale della città, a causa di un grave stato d'insolvenza. Inizialmente è stato concesso l'esercizio provvisorio in modo da consentire alla società di proseguire l'attività sportiva nell'attesa che si presentasse un nuovo acquirente. Ma le successive aste sono andate deserte e, lo scorso aprile, a il Tribunale di Catania ha decretato la cessazione dell'attività sportiva a campionato in corso (3 giornate dalla fine della Lega Pro): il Catania, quindi, è stato escluso dal campionato di Serie C. Una pagina di storia tristissima: l'ultima. Ora, però, si pensa già a quella nuova: alla possibile iscrizione in Serie D e alla ripartenza.