Maradona, il medico Luque e altri 7 a processo

Come riporta il quotidiano argentino "La Nación", saranno 8 gli operatori sanitari a essere rinviati a giudizio per la morte di Diego Armando Maradona con l'accusa di "omicidio semplice con dolo eventuale". L'ex giocatore del Napoli è deceduto il 25 novembre 2020 in seguito a un infarto: secondo l'accusa ci furono evidenti carenze dell'equipe medica che si stava prendendo cura del "Pibe de Oro". Ancora da definire le date del processo