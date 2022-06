Il saluto speciale dell'ex centrocampista della Roma all'Apache, neo allenatore del Rosario: "Non vedo l'ora di vederti in panchina a dirigere i tuoi ragazzi e incendiare l'atmosfera allo stadio, sei abituato a sorprenderci tutti con le tue magie in campo e lo farai anche da allenatore. Ti mando un abbraccio grande, mi manchi. In bocca al lupo, Carletto"

Saluti speciali: sono quelli di Daniele De Rossi per l'esordio in panchina di Carlitos Tevez, neo allenatore del Rosario Central, club di Primera División. Il video-saluto dell'ex centrocampista della Roma è stato pubblicato sui canali social del Rosario: "Mi ha chiamato una persona del Rosario Central chiedendomi un video su di te che stai per diventare direttore tecnico. Gli ho risposto che era impossibile - scherza De Rossi - hai lasciato il calcio da due settimane, non è possibile che cominci subito come direttore tecnico. Sei abituato a sorprenderci tutti con le tue magie in campo, sia da avversario che da compagno di squadra: lo hai fatto come uomo fuori dal campo e ora lo farai come direttore tecnico".