15 trofei di squadra vinti in campo, altri 11 messi in bacheca nelle vesti di mister. Poi giocate, gol, sorrisi, emozioni che hanno caratterizzato la carriera di Zinedine Zidane e, soprattutto, la conquista del Pallone d'Oro 1998. "Non sono mai stato uno che ha detto «Mi merito questo o quello», ma ero sicuro settimane prima di vincerlo e non ho rimpianti di non averne vinti altri - racconta il francese in un'intervista a L'Equipe in occasione dei suoi 50 anni -. Se il 1998 è stato l'anno migliore della mia carriera da giocatore? I primi sei mesi fino alla finale, non gli ultimi sei. Dopo la Coppa del Mondo, sono stato catastrofico! I miei amici mi dicevano che alla Juve era tornato il cugino del vero Zidane, ma quando vinci un grande titolo come il Mondiale tendi a rallentare e rilassarti. Dopo gennaio ho ricominciato e mi sono ripreso definitivamente per la stagione 1999-2000, con l'apotesi della vittoria dell'Europeo. Il 1998 è stato il mio anno, ma penso che il 1999-2000 sia stata la mia stagione migliore. Non solo per me. Per tutta la nostra generazione francese".

I trionfi al Real Madrid

Da lì il passaggio al Real Madrid, di cui Zizou ricorda un aneddoto: "Eravamo insieme al presidente Florentino Perez a un grande tavolo a Monaco per una cena di gala - dice -. Non eravamo uno accanto all'altro, ero stato invitato a ricevere un premio. Lì mi porge un tovagliolo con su scritto: "Vuoi venire?" E io gli ho risposto: “Yes”. Mi chiedo ancora perché gli ho risposto in inglese ! Avrei potuto mettere “oui”, visto che parla francese, o “si” in spagnolo, ma ho messo “yes”… È andata così". Con i Blancos arriva la Champions, decisa dalla sua magnifica prodezza al volo, in finale contro il Bayer Leverkusen: "Non so se è stato il gol più bello della mia carriera, certamente uno dei più importanti. Mi serviva per vincere la mia prima Champions League. Avevo già perso tre finali europee, la quarta non potevo lasciarla scivolare via. Vincerla da giocatore e da allenatore è diverso, ma è tutto meraviglioso. Non è mai fortuna: è lavoro. Da mister ho lavorato come un matto, abbiamo lavorato tantissimo e i miei giocatori hanno creduto in me. Da giocatore dopo l'allenamento del mattino te ne vai a casa e finisce lì, da allenatore pensi sempre al campo. Io quando faccio qualcosa è per vincere, altrimenti non lo faccio. Non sempre ci riusciamo, ma faccio di tutto per questo. Quando vinco non mi stupisco perché ho dato tutto. Ho lavorato. E quando lavori hai diritto ad essere premiato. La Champions più bella? Forse quella contro la Juventus... non l'avevo mai vinta con loro da giocatore".