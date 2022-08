Dimenticate quel giocatore che in Italia, con la maglia dell'Inter (tra il 2016-2017), ha totalizzato soltanto 1 rete e 10 presenze. In Brasile Gabigol ha trovato la sua dimensione ed è diventato una macchina da gol. E in Coppa Libertadores è davvero inarrestabile. Nell'ultima gara contro il Corinthians ha segnato il gol del 2 a 0 nonché la sua 28esima rete nelle 46 partite disputate in questa competizione. Un rendimento pazzesco e di alto livello, come nessun altro negli ultimi 4 anni.

L'exploit in Brasile

E pensare che in Italia Gabigol non aveva lasciato il segno. Anzi. 10 partite, 1 gol e una stagione da dimenticare con la maglia dell'Inter. Dopo la parentesi al Benfica, il ritorno in Brasile, precisamente al Santos, squadra in cui è cresciuto e dove ha giocato dal 2006 al 2016 tra giovanili e prima squadra. Infine, l'exploit al Flamengo, a partire dal 2019, dove ha collezionato finora 105 gol in 167 presenze. E i numeri da capogiro in Copa Libertadores. Nel 2019, in finale, contro i campioni in carica del River Plate, ha realizzato la doppietta decisiva per il 2-1. I 9 gol segnati in 12 partite gli hanno permesso di laurearsi capocannoniere della Coppa Libertadores in quell'anno.