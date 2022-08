L'Eintracht Francoforte ha perso il primo incrocio contro una squadra spagnola in una competizione europea (contro il Real Madrid 3-7 nel 1960, escludendo la Coppa delle Fiere), restando imbattuto in tutte le nove sfide successive (6 vittorie, 3 pareggi). Lungo il cammino che ha portato l’Eintracht a vincere la scorsa Europa League, la squadra di Hesse ha superato entrambi i turni contro Real Betis (1-2 in trasferta e 1-1 in casa) e Barcellona (1-1 in casa e 2-3 in trasferta)