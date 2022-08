2/20 ©Getty

TRE COPPE - All'ingresso in campo, le due squadre hanno portato a bordo campo le rispettive Coppe che hanno permesso loro di accedere alla Supercoppa europea: la Champions League per il Real Madrid (a sinistra), l'Europa League per Eintracht Francoforte (a destra). Al centro, tra le due Coppe, c'è il trofeo in palio: la Supercoppa europea