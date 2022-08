Criscito e Bernardeschi in gol ma Toronto pareggia

Non sono bastate le reti di Criscito e Bernardeschi al Toronto per vincere contro New England, per i canadesi grande occasione persa nella corsa ai playoff ma le prestazioni degli italiani continuano ad essere di alto livello. Quattro i gol realizzati in quattro partite da Bernardeschi, due i centri invece di Insigne

Quinto risultato utile consecutivo per il Toronto nella MLS ma playoff più lontani. I canadesi pareggiano 2-2 contro il New England Revolution grazie ai gol italiani di Federico Bernardeschi, arrivato a 4 centri in altrettante partite, e Domenico Criscito. I padroni di casa prima passano in vantaggio con il calcio di rigore dell'ex Juve, poi si fanno rimontare da McNamara e Rennicks. A un quarto d'ora dalla fine il definitivo pareggio dell'ex capitano del Genoa, al volo di sinistro su cross dell'ex romanista Bradley. La prima rete in MLS dell'italiano è un'autentica perla che si guadagna gli applausi del pubblico della BMO Field. In campo per 90' anche Lorenzo Insigne, che rimane però stavolta a secco e resta a quota due reti nella sua nuova avventura canadese