Giocata super del difensore ex Juventus: assist di esterno sinistro da 50 metri che ha permesso ad Arango di portare in vantaggio i Los Angeles FC, poi sconfitti 2-1. Nonostante il ko, la squadra di Chiellini resta prima in classifica a +9 su Austin

Un assist di esterno sinistro da centrocampo capace di mandare a tu pe tu il compagno di squadra Arango, che con un preciso pallonetto non ha sprecato l’invito e ha portato in vantaggio i Los Angeles FC nella gara di Mls poi persa 2-1 contro i Dallas FC. Autore del bellissimo assist vincente non è un trequartista dai piedi vellutati, bensì Giorgio Chiellini . Proprio l’ex difensore della Juventus, che ha costruito la sua carriera su ben altre caratteristiche, è stato protagonista di una giocata che ha stupito tutti: un passaggio vincente da 50 metri che ha permesso alla sua squadra di passare in vantaggio nel recupero del primo tempo, nonostante l’inferiorità numerica.

Primo posto in classifica per LA, nonostante il ko

Per i Los Angeles FC però la gara si è conclusa con una sconfitta per 2-1, con i Dallas FC che hanno ribaltato il match in tre minuti, dal 78’ all’81’ grazie alla doppietta di Ferreira. Da segnalare al 59’ l’ingresso in campo di Gareth Bale nei Los Angeles FC. La squadra di Chiellini, nonostante il ko, resta comunque al comando della classifica di regular season della Western Conference con 60 punti, nove in più rispetto ad Austin FC.