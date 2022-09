L'esordio di Mauro Icardi con il Galatasaray è stato tutt'altro che banale. L'attaccante argentino, attesissimo dai tifosi turchi, è entrato al 62' di Galatasaray-Konyaspor (gara finita poi 2-1 per i padroni di casa) e a suo modo ha saputo lasciare il segno. L'ex Inter e Psg ha "partecipato" all'azione che ha portato al raddoppio favorendo l'autogol di Calvo. E non è finita qui. Sul finire del match, infatti, Torreira è stato il protagonista di un contatto con il portiere avversario, Ibrahim Sehic (voleva subito servire un compagno, ma l'avversario ostruiva la sua rincorsa per il rinvio). L'ex giocatore di Samp e Fiorentina è caduto a terra: Icardi, che si trovava in quella zona, non ci ha pensato due volte e ha preso le parti del compagno. Faccia a faccia, insulti e spintoni: Sehic è stato doppiamento ammonito, e quindi espulso, mentre Icardi ha rimediato soltanto un cartellino giallo. Insomma, il suo è stato un ritorno in campo davvero infuocato.