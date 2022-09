Mls, delusione Toronto: è fuori dai playoff

Il Toronto FC è aritmeticamente escluso dai playoff di Mls. Dopo la sconfitta per 4-0 in casa dell'Orlando City, il club canadese saluta la possibilità di giocare la post-season: a sole due giornate dal termine, infatti, il settimo posto (l'ultimo valido per l'accesso ai playoff), dista 7 punti. In campo dal primo minuto tutti gli italiani, che non hanno saputo evitare la terza sconfitta consecutiva della loro squadra: Insigne e Bernardeschi hanno giocato tutto il match, mentre Criscito è stato sostituito al 72' minuto.