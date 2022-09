Torna Goal Deejay con Melissa Satta

I vostri video a Goal Deejay

Ad accompagnare la nostra classifica le hit settimanali di Spotify che faranno da sottofondo ad una stagione entusiasmante. E poi non potranno mancare le nostre clip, come la Skills Deejay con le migliori giocate del weekend, la clip Best name of the week, la Top Social e il Contest Deejay con i vostri video che entreranno di diritto a Goal Deejay. La mail è questa goaldeejay@skytv.it, per cui scriveteci e taggateci anche sui nostri canali social. L’attesa dunque è finita. Un’altra grande stagione sta per iniziare. L’appuntamento dunque è per venerdì 30 settembre alle 19.00 su Sky Sport Football, in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand).