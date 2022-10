La sua squadra, il Karlsruhe, era impegnata sabato nella partita di Zweite Liga, la serie B tedesca, contro la capolista Darmstadt. Ma Marcel Franke, difensore centrale, non era nella lista dei convocati. Il motivo è decisamente importante e nobile: da anni Franke è iscritto nel registro dei donatori e nei mesi scorsi il suo profilo è risultato compatibile con quello di un malato di tumore del sangue. "Le probabilità che fossi il donatore giusto erano in realtà molto basse – ha spiegato –. Ma tre settimane dopo ho ricevuto una telefonata in cui mi è stato detto che ero perfettamente compatibile". Per questo motivo, Franke si è sottoposto al prelievo di cellule staminali e dal letto dell'ospedale ha lanciato un messaggio importante, seguito anche dal suo club: "Ho potuto donare le mie cellule staminali a qualcuno che oggi sta combattendo il cancro del sangue. Sfortunatamente, troppe persone stanno ancora aspettando un donatore adatto, quindi chiedo a tutti di registrarsi e possibilmente salvare una vita umana". Dopo una breve convalescenza Franke tornerà a svolgere il suo ruolo da difensore centrale del Karlsruhe, dopo aver compiuto un gesto davvero fondamentale. Da difensore vero.