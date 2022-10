È il giorno dell'assegnazione del premio targato France Football, cerimonia da seguire in diretta dalle 20.30 su Sky Sport e in streaming su NOW. Il nostro Paolo Condò (unico italiano presente nella giuria dei votanti) ha selezionato la sua top 11 dei campioni che hanno solo sfiorato il Pallone d'Oro senza riuscire a vincerlo. Accanto a questi undici big abbiamo voluto ricordare anche quelli che, dal 1990 a oggi, sono saliti sul podio ma mai sul gradino più alto