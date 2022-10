Malore sul campo, morto portiere 28enne in Toscana

È morto all'ospedale fiorentino di Careggi il calciatore di 28 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un malore prima di una partita dilettantistica in Toscana. Davide Gavazzi, di ruolo portiere, si era sentito male nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre sul campo di Gavinana di San Marcello Piteglio, provincia di Pistoia. Il ventottenne aveva accusato un malore durante il riscaldamento prima della partita di Coppa Toscana di Seconda categoria tra la sua Montagna Pistoiese e la Cintolese, due squadre della provincia di Pistoia: si era accasciato al suolo, perdendo i sensi - come riportano Ansa e La Nazione. I primi a prestargli soccorso i compagni di squadra, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. I medici gli avevano poi praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'elisoccorso Pegaso che lo aveva trasportato a Careggi dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.