E' stata una serata indimenticabile per Dries Mertens e Mauro Icardi che hanno trovato i primi gol in campionato con la maglia del Galatasary. La vittoria non è arrivata: la partita contro l'Alanyaspor è finita 2-2 (di Balkovec e Koka le altre reti), ma è servita ai due compagni per rompere il ghiaccio e per consolidare il feeling. All'11', infatti, l'ex Inter e Psg ha realizzato un assist per Mertens che ha portato il Galatasaray in vantaggio, per poi esultare a suo modo: balletto e linguaccia. E non è finita qui. Al 22', infatti, Icardi ha siglato il raddoppio, andando vicinissimo alla doppietta visto che il suo secondo gol è stato annullato per fuorigioco. Il Galatasaray, dopo le espulsioni di Boey (al 31') e Bardakci (al 90+4'), ha chiuso la partita in nove e attualmente ha 18 punti in classifica.