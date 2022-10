Lo spagnolo ha parlato dei suoi momenti più brutti in una puntata del podcast "The Wild Project": "Abbracciavo mia moglie ma era come stringere un cuscino, non provavo nulla"

Anche Andres Iniesta ha dovuto fare i conti con la depressione. L'ex calciatore del Barcellona (ci ha giocato dal 2002 al 2018), da quattro anni al Vissel Kobe, ha raccontato il periodo più brutto della sua vita in una puntata del podcast "The Wild Project". "Quando combattevo la depressione, il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto. Avevo perso la voglia di vivere. Abbracciavo mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino: non provavo niente". Parole forti, fortissime e che arrivano dritte al cuore. Un momento difficile, iniziato nel 2009, dopo la vittoria della Champions, tra gli infortuni e la morte dell'amico Dani Jarque (difensore dell'Espanyol). "E' stato come essere colpito da un pugno fortissimo che mi ha mandato al tappeto, mi sono sentito sprofondare".