Goal Deejay, stasera alle 19 su Sky Sport Football

I gironi delle Coppe Europee hanno dato i loro verdetti. Napoli, Inter e Milan accedono agli ottavi di Champions, la Juventus- 5 sconfitte in 6 partite -viene eliminata e con soli 3 punti raggiunge la Roma in Europa League. La Lazio, invece, perdendo in Olanda lo scontro diretto contro il Feyenoord scivola in Conference League e raggiunge la Fiorentina. Ancora una volta ci sarà una classifica totalmente stravolta grazie anche ai vostri voti. I 30 migliori gol dei campionati trasmessi da Sky Sport da vedere e rivedere. Tutto accompagnato dalle note musicale delle hit settimanali di Spotify. Ovviamente non mancherà la Skills Deejay, la clip Big Name of the week (con un centrocampista della nazionale che gioca in un top club italiano) e il Contest Deejay con i vostri gol amatoriali.