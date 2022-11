Passano gli anni, ma Lukas Podolski non perde il vizio del gol. Oggi 37enne e in forza ai polacchi del Gornik Zabrze , l'ex attaccante di Bayern Monaco e Inter ha realizzato un gol da favola nella 16^ giornata di campionato contro il Pogon Szczecin, battendo il portiere avversario con una conclusione dalla propria metà campo . È il 73° minuto e il Gornik è in vantaggio 3-1: Podolski recupera palla vicino alla linea di centrocampo, alza lo sguardo e vede il portiere del Pogon, Bartosz Klebaniuk, fuori dai pali. L'attaccante tedesco non ci pensa due volte e lascia partire il mancino che si insacca sotto la traversa.

I numeri di Podolski

Si tratta del tredicesimo gol di Podolski con la maglia del Gornik Zabrze, club in cui si è trasferito nell'estate 2021 dopo l'esperienz in Turchia con l'Antalyaspor. Un lungo curriculum quello dell'attaccante tedesco, campione del mondo 2014, che in carriera ha legato il suo nome a Bayern Monaco, Arsenal e Colonia, oltre ad aver vinto tre titoli in Turchia con il Galatasaray e uno in Giappone con il Wissel Kobe. Podolski ha indossato anche la maglia dell'Inter tra gennaio e giugno 2015: in nerazzurro vanta 18 presenze e un gol contro l'Udinese