Caso D'Onofrio, Gravina convoca consiglio federale

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha convocato per martedì mattina una riunione d'urgenza del consiglio federale sulla vicenda del Procuratore dell'Aia D'Onofrio . La seduta del consiglio servirà a fare "una riflessione politica" e ad "approfondire" la paradossale storia di D'Onofrio, condannato nel 2020 e arrestato giovedì scorso per questioni legate al traffico di stupefacenti e però promosso nel 2021 da membro della commissione disciplinare a capo dell' organo inquirente e requirente dell'associazione arbitri (nella quale peraltro ha svolto incarichi dal 2009)

La vicenda

Rosario D'Onofrio, ex ufficiale dell'esercito e procuratore capo dell'Aia (associazione italiani arbitri) è tra i 42 arrestati nell'operazione condotta lo scorso giovedì dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Milano per traffico internazionale di droga. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dai pm Rosario Ferracane e Sara Ombra, il primo compito di D'Onofrio era quello di smistare al dettaglio i carichi dopo che erano arrivati in deposito. Dopo l'arresto D'Onofrio si è dimesso dall'Aia, i cui vertici hanno appreso con stupore e sgomento la notizia, ovviamente non sospettando assolutamente della 'doppia vita' del procuratore capo.