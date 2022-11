Sanam, arbitro donna: "In Iran? Impossibile"

Sanam Shirvani ha 36 anni ed è nata in Iran. Nel suo paese d'origine, le donne non avevano il permesso di andare allo stadio per assistere alle partite di calcio, il suo sport preferito. Oggi la donna vive a Torino, dove è diventata direttrice di gara. Ecco la sua storia MONDIALI, TORNA IL PREMIO CAMPANATI PER IL MIGLIOR ARBITRO Condividi

Quando era piccola Sanam Shirvani sognava di fare la calciatrice. Attaccante, per la precisione. In Iran, il Paese in cui è nata, non esistevano scuole di calcio per bambine e lei non aveva nemmeno il permesso di entrare allo stadio. “In Iran, l’unico modo per accedere agli spalti era travestirsi da maschio, nascondendo capelli e forme. Io non volevo rischiare di essere scoperta, temevo per la mia famiglia”.

Il Persepolis e il Milan di Maldini Ma il calcio per Sanam Shirvani è sempre rimasta una passione nascosta, in tv seguiva il Persepolis (la squadra di Teheran) e il Milan, il suo idolo era Paolo Maldini. Quando per motivi anagrafici ha dovuto smettere di sognare di essere calciatrice, ha deciso di diventare arbitro.